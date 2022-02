Ahnenforschung: Auf der Jagd nach der Familiengeschichte

Datenbanken

www.matricula-online.eu: Kirchenbücher aus Ö, D, LUX, SLO



www.genteam.eu: kostenlose Datenbank mit über 21 Millionen Einträgen, darunter Ortsverzeichnis von Ö, CZ, SK, SLO, Südtirol, mit alten und heutigen Namen; Tauf-, Trauungsindex von Wien; Verlustlisten des Ersten Weltkriegs Österreich-Ungarns

Erfahrungsaustausch

www.genbuch.eu: Genealogische Bücher

www.genealogiekurse.at: Seminare und Workshops

www.oefr.at: Verein ÖFR bietet eine Wissensplattform mit wertvollen Tipps und Stammtische (immer mittwochs über zoom, nach Corona wieder Präsenzstammtisch in Wien, in NÖ in Krems und Mistelbach)