Aggressiver Patient zwang Hubschrauber in Tirol zur Landung

Ein Rettungshubschrauber hat am Dienstag in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) wegen eines wildgewordenen Patienten den Flug abbrechen und landen müssen. Wie die Polizei berichtete, war ein 62-jähriger Russe bei der Betreuungsstelle Tirol in Fieberbrunn nach starkem Alkoholkonsum bewusstlos aufgefunden worden. Der Heli sollte den Mann ins Krankenhaus St. Johann in Tirol bringen.

Während des Fluges versuchte der Russe aber den Notarzt zu attackieren, woraufhin der Flug sofort abgebrochen werden musste. Der Hubschrauber landete in St. Johann im Bereich der Tierkörpersammelstelle. Dort wurde der Russe von der Polizei festgenommen, wobei der 62-Jährige auch die Beamten attackierte.

Der Mann wurde anschließend in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.