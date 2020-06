Ärzte: Ringen um Übergangslösung

Dass sie es ernst meinen, haben die Spitalsärzte am Mittwoch bei einer Betriebsversammlung an der Uni-Klinik Innsbruck erneut demonstriert. Bundes- und Landesärzte übten den Schulterschluss. Beide Gruppen fordern eine ordentliche Aufbesserung der Grundgehälter. Die Krankenhaus- verwalter stehen unter Druck. Seit 1. Jänner dürfen Spitalsärzte zwar weiter mehr als 48 Stunden arbeiten, sie müssen aber nicht.

Donnerstagabend rief Tirols Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg ( ÖVP) erneut zu einem Verhandlungsgipfel (das Ergebnis stand zu Redaktionsschluss aus). Seine Aufgabe ist es die Landesärzte zu besänftigen. Dabei geht es längst nur mehr um eine Zwischenlösung, um sich über das laufende Jahr zu retten. "Ich hoffe, dass ein ordentliches Angebot kommt", sagte Gerhard Seier von der Gewerkschaft öffentlicher Dienst vor dem Treffen. "Sonst wird es krachen".

Die Ärzte fordern 30 Prozent höhere Grundgehälter und orientieren sich an Salzburg. Das Übergangspaket müsse die Differenz abfedern, so Seier. "Nur dann werden wir den Ärzten ein Opt-out empfehlen." Das heißt, dass die Mediziner dazu angehalten werden, freiwillig länger zu arbeiten. Zumindest so lange, bis eine ordentliche Lösung gefunden wird.