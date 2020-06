Ärzte gründen eigene Gewerkschaft

Rainer plädiert vor allem für eine angemessene finanzielle Entlohnung und bessere Arbeitsbedingungen. Um das auch umzusetzen, fordern er und seine Mitstreiter das Verhandlungsmandat. "Eine Teilnahme an den Verhandlungen stellt die Mindestforderung dar – sofern wir die entsprechenden Unterstützung erhalten."

Dass die neue Ärzte-Gewerkschaft bereits in den aktuellen Gehaltsverhandlungen am Tisch Platz nehmen wird, sei aber unwahrscheinlich, sagt Wolfgang Weismüller. Er ist Personalvertreter der Ärzte in den Spitälern des Krankenanstaltenverbunds ( KAV). Die neue Initiative sei jedenfalls Ausdruck dafür, wie groß der Unmut innerhalb der KAV-Ärzte sei.

Vorbild der neuen Gewerkschaft ist der Marburger Bund in Deutschland – eine Ärztevereinigung, der es vor einigen Jahren mithilfe von Streiks gelungen ist, eine Anhebung der Ärztegehälter durchzusetzen.

"Ich werde den Kollegen demnächst treffen", kündigt Wiens Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres an. "Es ist wichtig, dass wir unsere Kräfte bündeln." Um mehr Druck gegenüber den Spitalsbetreibern aufzubauen, wird die Kammer am 19. Jänner eine Info-Veranstaltung im MuseumsQuartier abhalten. Dabei soll eine Resolution verabschiedet werden, in der die Forderungen der Ärzte noch einmal klargemacht werden.

Vielen Medizinern geht das aber nicht weit genug. Innerhalb der KAV-Spitäler wird der Ruf nach Dienststellenversammlungen in sämtlichen Häusern lauter. Eine solche ist derzeit nur in der Rudolfstiftung geplant. "Das Heile-Welt-Vorspielen muss ein Ende haben", fordert ein Mediziner in einem Rundschreiben. Andere plädieren für einen "absoluten Notbetrieb" am Vormittag des 19. Jänner.

Heftige Kritik an der Stadt kommt indes von der Opposition: "Wenn man es nach 15 Jahren Säumigkeit nicht schafft, im KAV zeitgerecht eine Neuorganisation der Arbeitszeit zustande zu bringen, sollte Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely erkennen, das man seit Jahren ein unfähiges Management eingesetzt hat", sagt FPÖ-Stadtrat David Lasar.