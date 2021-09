Ärger über Maskenkontrollen: Keiner fühlt sich zuständig

Diesen Schritt würde der Handel wohl begrüßen: Man sehe sich nicht im Stande, in landesweit 150 überdachten Shoppingcentern die Maßnahmen zu überprüfen, stellte der österreichische Einkaufszentren-Verband am Donnerstag in einer Aussendung klar. „Wir im Handel können das nicht kontrollieren, wollen das nicht kontrollieren“, sagte zudem Rainer Will vom Handelsverband im Ö1-„Morgenjournal“.

Dass die Verordnung die Überprüfung aller Kunden vorsieht, hält Jurist Funk aber ohnehin für unwahrscheinlich: „Das wäre wohl unverhältnismäßig – wenngleich Geschäftsbetreiber im Sinne des Hausrechts prinzipiell die Möglichkeit dazu hätten.“

Auch in Polizeikreisen hofft man darauf, dass der Handel – ähnlich der Gastronomie – selbstständig kontrolliert. Sollte es zu Drohungen, Beschimpfungen oder Gewalt gegenüber der Mitarbeiter kommen, würde man natürlich eingreifen.