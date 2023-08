Abschüsse von Wölfen: Vorerst kein Fall für Verfassungsgerichtshof

Dem hat das LVwG OÖ die Beschwerde mangels Zuständigkeit zwar „in bürgerfreundlicher Weise“ Anfang August weitergeleitet. Wie VfGH-Generalsekretär Stefan Leo Frank gegenüber dem KURIER erklärt, „haben wir aber postwendend geantwortet, dass wir diese Eingabe nicht behandeln werden.“

Und zwar, weil die Originalbeschwerde per eMail verfasst wurde und in solcher Form grundsätzlich nicht behandelt werde. „Und weil dezidiert eine Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts verlangt wurde.“ Eine grundsätzliche Klärung der Frage ist weiter nicht in Sicht.

In der Steiermark wird derzeit an einer Verordnung gearbeitet, die auch vor einem Höchstgericht halten soll, wie es heißt.