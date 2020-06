Abschied, Rätselraten und Wahl-Wunden lecken

Auszuschließen ist, dass Umlauft Peter Steinkellner als ÖVP-Stadtparteiobmann beerbt. Heute tagt der Vorstand, in sechs Wochen soll beim Parteitag ein neuer Obmann gewählt werden. Favorit Herbert Taschek will "abwarten und beobachten, wohin wir uns bewegen und wohin die anderen Parteien."

Fraglich ist auch, wie es bei den Klagenfurter Grünen weitergeht: Frank Frey, der ja Andrea Wulz als Spitzenkandidatin beerbt hatte, wollte ursprünglich die Stichwahl erreichen. Davon war er mit 8,73 Prozent meilenweit entfernt. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass ausgerechnet die Listen-Zweite, also Wulz, bei den Vorzugsstimmen Frey (464 zu 260) klar überholte. "So wie es jetzt aussieht" werde er dennoch statt Noch-Stadträtin Wulz in den Stadtsenat einziehen, betonte Frank Frey.