Abgängiger Weststeirer von Polizei leicht unterkühlt gefunden

Ein 68-jähriger Mann aus einer Pflegeeinrichtung im weststeirischen Voitsberg ist am Samstag nach einem Spaziergang nicht zurückgekehrt und wurde daraufhin in einer nächtlichen Polizeiaktion gesucht. Beamte fanden den Steirer gegen Mitternacht bei einem nahen Einkaufszentrum in einem nicht gleich einsehbaren Bereich am Boden liegend. Er war nicht ansprechbar und leicht unterkühlt, wies jedoch Vitalfunktionen auf. Der Mann wurde von der Rettung in das LKH Voitsberg gebracht.