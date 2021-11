Abgängiger 81-Jähriger tot in der Steiermark aufgefunden

Ein 81-Jähriger, der seit 11. Oktober abgängig war, ist am Donnerstag tot geborgen worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstagabend mitteilte, wurde der Mann von einem Polizei-Leichenspürhund in einer Steilrinne auf rund 1.100 Metern Seehöhe in Untertressen (Ort im Ausseerland, Bezirk Liezen) auf dem Weg zu Trisselwand aufgefunden.

Mittels Polizeihubschrauber wurde die Leiche ins Tal gebracht. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete eine Obduktion an. Laut Polizei dürfte nach derzeitigem Erhebungsstand Fremdverschulden aber auszuschließen sein.

Kleine Wanderung

Am 11. Oktober wollte der Pensionist aus dem Bezirk Liezen einen kleinen Spaziergang beziehungsweise eine Wanderung machen, erzählte seine Frau. Von dieser sei er jedoch bis in die Abendstunden nicht heimgekehrt, weshalb sie gegen 19 Uhr den Notruf betätigte. Etwa zwei Stunden später fanden Einsatzkräfte das Fahrzeug des Obersteirers auf einem Parkplatz im Bereich Tressensattel (Gemeinde Grundlsee).

Seither suchten die Einsatzkräfte verzweifelt unter anderem mit Hubschrauber, Hunden, Wärmebildkamera und Unterstützung von Bergrettung, Bundesheer und Alpinpolizei nach dem 81-Jährigen.