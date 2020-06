Ab Freitag: Slowenien und Tschechien öffnen Grenzen zu Österreich

Am Donnerstag kündigten zwei weitere Nachbarländer die Grenzöffnung für Österreicher an. Nach Slowenien können Österreicher ab dem morgigen Freitag ohne Beschränkungen einreisen. Die slowenische Regierung setzte am heutigen Donnerstag das Nachbarland auf die sogenannte „grüne Liste“ der Länder, deren Bürger ohne jegliche Auflagen ins Land dürfen, sagte Regierungssprecher Jelko Kacin bei einer Pressekonferenz. Auf der Liste befinden sich bereits Kroatien und Ungarn.

Auch Tschechien wird voraussichtlich ab Samstag die Kontrollen an der Grenze zu Österreich abschaffen. Der tschechische Regierungschef Andrej Babis hat am Donnerstag bestätigt, dass Tschechien die Beschränkungen an den Grenzen zu Österreich und Deutschland sowie für die Bürger Ungarns früher als geplant aufheben wird. Diese könnten schon in der Nacht auf Samstag fallen, sagte er.

Für den morgigen Freitag um 7.00 Uhr habe er eine außerordentliche Sitzung des Kabinetts einberufen, die das beschließen sollte, sagte Babis den Medien während seines Besuches im Karlsbader Kreis am Donnerstag.

Ursprünglich hatte Tschechien die völlige Grenzöffnung erst ab 15. Juni geplant. Bisher müssen die Einreisenden bzw. Rückkehrenden entweder einen negativen Corona-Test vorlegen oder in zweiwöchige Hausquarantäne gehen.

Slowakei vor Entscheidung

Auch die Slowakei überlegt offenbar die Grenzöffnung. Der überraschenden Grenzöffnung Österreichs könnten bald reziproke Schritte der Slowakei folgen. Das deutete Martin Klus, Staatssekretär im Außenressort, am Donnerstag in einem Live-Gespräch mit dem slowakischen TV-Sender TA3 direkt am Grenzübergang Berg an. „Ich erwarte, dass in den nächsten Stunden zumindest über Österreich, Ungarn und einige weitere Länder, die wir schon zuvor als sicher eingestuft hatten, verhandelt wird,“ meinte Klus.

Reisende aus Kroatien müssen weiterhin in Quarantäne

Für Personen, die aus Italien oder nicht-angrenzenden Ländern nach Österreich einreisen, gilt dagegen nach wie vor die Pflicht zur Quarantäne bzw. einem Gesundheitsattest. Das stellte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in einer Aussendung klar. Konkret wurden Einreisen aus Kroatien als Beispiel genannt.

"Wenn man z.B. in Kroatien gewesen ist und z. B. über Slowenien wieder nach Österreich einreist, ist im Moment weiterhin ein Gesundheitsattest oder eine 14-tägige Heimquarantäne erforderlich", hieß es in der Mitteilung. Kroatien gilt als eines der beliebtesten Urlaubsländer der Österreicher.

Stichprobenartige Kontrollen

Ab nun würden stichprobenartige Kontrollen in Grenznähe durchgeführt, hieß es. "Angehaltene Personen haben im Zuge der Kontrolle gegebenenfalls glaubhaft zu machen, dass sie nicht aus einem Land kommend einreisen bzw. in den letzten 14 Tagen nicht in einem Land waren, welches weiterhin von den Einreisebeschränkungen umfasst ist oder müssen ein Gesundheitszeugnis vorweisen und sich gegebenenfalls in selbstüberwachte Heimquarantäne begeben", betonte das Ministerium.

Österreich hatte mit dem heutigen Donnerstag die Corona-bedingten Einreisebeschränkungen und Kontrollen auf dem Land- und Luftweg zu den Nachbarstaaten Deutschland, Liechtenstein, Schweiz, Slowakei, Tschechien, Slowenien und Ungarn aufgehoben. Dies gilt für die Staatsbürger Österreichs und der jeweiligen Nachbarländer, wie auch für Personen, die in Österreich oder einem dieser Länder ihren ständigen Aufenthalt haben.