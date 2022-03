89-Jährige in Graz sexuell bedrängt: Täter flüchtete

Eine 89-Jährige ist in Graz am Samstag von einem Mann sexuell belästigt worden. Die Frau war in aller Früh im Bezirk Lend unterwegs gewesen, als sie von dem Täter bedrängt wurde. Er onanierte und wollte ihr intim näher kommen, doch die Grazerin konnte ihn in die Flucht schlagen. Die Suche nach dem Unbekannten verlief laut Polizei bisher ergebnislos.

Die Frau befand sich im Bereich Waagner-Biro-Straße und Dreierschützengasse, als sie von einem jungen Mann bedrängt wurde. Sie rief um Hilfe und flüchtete, der Täter ging ihr nach, gab aber kurz darauf auf.

Nun hofft die Polizei, von einem Zeitungszusteller, der gerade aus einem Haus kam, Hinweise auf den Unbekannten zu bekommen. Der Gesuchte soll nach der Beschreibung der Frau ungefähr 18 Jahre alt sein, sprach schlecht Deutsch, war dunkel gekleidet und roch nach Alkohol.