87-Jährige in der Steiermark von Traktor erfasst - tot

Eine 87-jährige Fußgängerin ist am Dienstag im obersteirischen Wartberg im Mürztal von einem Kreiselschwader, der am Heck eines Traktors montiert war, erfasst worden. Sie erlitt dabei offenbar so schwere Verletzungen, dass sie am Mittwoch im Spital gestorben ist. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, hatte der Lenker des Traktors einen Ruck gespürt und die verletzte Steirerin am Boden liegend neben der Fahrbahn gefunden. Eine Obduktion wurde nun angeordnet.

Frau starb im LKH Bruck

Der 45-jährige Landwirt aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war gegen 15.45 Uhr in der Feldgasse in Richtung Mitterdorf unterwegs, als er die Fußgängerin passieren wollte. Diese wurde dabei aber vom Schwader, der oftmals links und rechts beim Traktor übersteht, erfasst. Der Lenker bemerkte, dass etwas nicht stimmt, hielt an und fand die 87-Jährige. Sie hatte Verletzungen an einem Arm, der Stirn und und an der Hüfte. Sie wurde in das LKH Bruck an der Mur gebracht, starb dort aber am Mittwochvormittag. Die näheren Umstände werden nun noch geklärt.