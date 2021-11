82-jähriger Abgängiger in Kärnten tot aufgefunden

Ein 82 Jahre alter Mann aus Techendorf in der Gemeinde Weißensee (Bezirk Spittal an der Drau) ist am Donnerstag in der Früh von seiner 48 Jahre alten Tochter abgängig gemeldet worden.

Feuerwehrleute starteten daraufhin eine Suchaktion. Gegen 11.00 Uhr entdeckte ein Lkw-Fahrer das Auto des Mannes auf einer Anhöhe, wenig später fand er auch den Mann tot am Boden liegen. Die Leiche wurde vom Polizeihubschrauber geborgen, Fremdverschulden ist auszuschließen.