76-jähriger kassierte Rente der verstorbenen Mutter: 8 Monate Haft

Pension wurde nach Tod der Mutter weiterbezahlt

Was war passiert? Nachdem die Mutter verstorben war, hätte er alle Stellen darüber informiert. Auch die Bank mit dem betreffenden Konto, und die pensionsauszahlende Stelle, der Ärztekammer Wohlfahrtsfonds. Dieser überwies monatlich eine Witwenpension. Jedoch wurde weder die Auszahlung der Pension gestoppt, noch das Konto der verstorbenen Frau gesperrt.

Nach Abwicklung der Verlassenschaft erhielt der Pensionist die Information, dass er 4.000 Euro aus der Verlassenschaft erhalte - unter anderem für Begräbniskosten. Allerdings behob der Mann vom Konto der verstorbenen Mutter das gesamte verfügbare Geld - eben die nach dem Tod der Mutter weiterhin ausbezahlte Pension.

Konto geschlossen - Ärztekammer bemerkt Fehler

Danach wurde das Konto geschlossen - und weil das Geld nicht mehr am Konto landete, kam die Ärztekammer auf die fehlerhaft Auszahlung und forderte etwas mehr als 11.000 Euro zurück. Er habe im guten Glauben gehandelt, dass ihm das Geld zustehe, erklärt der Angeklagte in seiner abschließenden Stellungnahme, nicht vorsätzlich. Der Fehler liege bei der Bank und bei der Ärztekammer. Dem Vertreter der Ärztekammer, die den Fall zur Anzeige gebracht hat, wirft er "unglaubliches Verhalten" vor: "Sie haben sich durch den Unfall meines Vaters viel Geld erspart."

Dass er jetzt wegen dieser Summe strafrechtlich verfolgt werde, sei nicht in Ordnung. Woraus die Staatsanwältin doch zumindest einen möglichen Vorsatz ableitet, er habe sich nur das zurückgeholt, was ihm zugestanden sei. Sein Konter: "Wenn mir ein Jurist sagt, dass ich das Geld nicht rechtmäßig erhalten habe, bin ich bereit, es zurückzuzahlen." Der Richter dazu: "Hier sitzen drei Juristen." Die zählen für den Angeklagten nicht, es müsse "sein" Jurist sein.

Urteil: 8 Monate bedingte Haft

Der Richter verurteilt den nicht gerade unbescholtenen Mann - allerdings nicht wegen Betrugs, sondern wegen Anschluss-Unterschlagung, und zwar zu acht Monaten bedingter Haft auf drei Jahre. Der Richter ist am Ende überzeugt, dass der Mann die Ärztekammer nicht betrügen wollte. Die Staatsanwaltschaft gibt dazu keine Erklärung ab, der Mann kündigt volle Berufung an. Dazu will er sich allerdings einen Juristen als Beistand holen.