76-Jähriger bei E-Scooter-Unfall in Tirol schwer verletzt

Ein 76-jähriger Österreicher hat sich am Dienstag bei einem Unfall mit seinem E-Scooter schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann, der im Gemeindegebiet von Baumkirchen (Bez. Innsbruck-Land) unterwegs war, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Er stürzte und schlug mit dem Kopf - er trug keinen Helm - auf dem Asphalt auf. Ein Passant setzte die Rettungskette in Gang, der Mann wurde vom Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Innsbruck geflogen.