74-Jährige auf Zebrastreifen in Tirol angefahren

In Innsbruck ist am Montagvormittag eine 74-jährige Frau beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Polizeiberichten zufolge kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der von einem 79-Jährigen gelenkt wurde. Die Schwerverletzte wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.