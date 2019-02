71-Jähriger attackierte Ehefrau mit Messer in Tirol

Ein 71-Jähriger hat am Montagvormittag seine Ehefrau im Ortszentrum von Sautens (Bezirk Imst) auf offener Straße mit einem Messer attackiert. Wie Walter Pupp, Leiter des LKA Tirol, mitteilt, dürfte der Mann seine 58-jährige "Noch-Ehefrau" abgepasst und auf offener Straße niedergeschlagen haben, bevor er sie mit einem Messer am Hals verletzte. Erst als Passanten ihr zur Hilfe kamen, ließ der Mann von ihr ab und flüchtete mit seinem Fahrzeug in Richtung Roppen.