70.000 Biker kommen: "Harleywood" am Faaker See

Geld für die Region

Die Kärnten Werbung beziffert die Wertschöpfung rund um das Harley-Treffen mit 25 Millionen Euro. Damit das so bleibt, wird kommende Woche der Kooperationsvertrag zwischen Harley-Davidson, Kärnten Werbung und der Tourismusregion Villach – Faaker See – Ossiacher See verlängert, bis 2030 ist Finkenstein als Biker-Dorado fixiert.

Eröffnet wird das Treffen am Dienstag, der Höhepunkt, die Parade der Maschinen, findet am Samstag statt. Spätestens dann wird Ortschef Poglitsch wieder ins Grübeln kommen: "Jedes Mal sag’ ich zu meiner Frau: ‚Wird Zeit, dass wir uns eine Harley zulegen.‘"