7-Tage-Inzidenz bei Unter-18-Jährigen deutlich über 300

In der Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen erkrankten bei den geimpften Personen 37,25 pro 100.000 Einwohner, bei den ungeimpften entwickelten 172,47 je 100.000 Menschen nach einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 Symptome. Bei den Über-60-Jährigen erkrankten 14,24 pro 100.000 Einwohner an Covid-19, vier Mal mehr waren es bei den ungeimpften. So lag die Sieben-Tages-Inzidenz bei der nicht immunisierten Altersgruppe über 60 Jahren bei 56,97.

Die Impfkampagne ist in Österreich mittlerweile ins Stocken geraten, gerade einmal 6.359 Immunisierungen wurden am Montag verabreicht. So sind auch erst 30,29 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen laut aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums vollständig geimpft. Die Gruppe der 18- bis 59-Jährigen weist 62,49 Prozent vollständig Immunisierte auf. Die höchste Durchimpfungsrate liegt bei der Generation 60 plus vor: 83,18 Prozent sind doppelt geimpft, 86,10 Prozent haben zumindest einen Stich erhalten.