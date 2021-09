Anschober fordert Rückkehr zur FFP2-Maske

Der frühere Gesundheitsminister Rudi Anschober hat sich am Dienstag via Twitter zur aktuellen Lage der Pandemie und möglichen Gegenmaßnahmen geäußert - und dabei ganz konkrete Schritte vorgeschlagen. So fordert der Grüne, dass angesichts der steigenden Infektionszahlen nun ein "Vorrang für die Impfkampagne" und auch vermehrtes Augenmerk auf Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Corona unter Nicht-Geimpften gelegt wird.