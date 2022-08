69-Jähriger stürzte bei Bergtour nahe des Attersees in den Tod

Ein 69-jähriger Einheimischer ist am Samstag bei einer Bergtour im Gemeindegebiet Steinbach am Atterse (Bezirk Vöcklabruck) tödlich verunglückt. Angehörige hatten den Mann am Tag darauf bei der Polizeiinspektion Unterach als vermisst gemeldet. Im Rahmen einer Suchaktion der Alpinpolizei und des Bergrettungsdienst (BRD) wurde der Leichnam des tödlich abgestürzten Bergsteigers um 15:30 Uhr aufgefunden und zu Tal gebracht, wie die OÖ-Polizei Montag früh meldete.

Ausgerutscht

Der Mann war am Samstagabend ab etwa 18:30 Uhr vom Ortschaftsbereich Haslach über den sogenannten "Brenneriesensteig" in Richtung Gipfel der 1.602 Meter hohen "Brennerin" aufgestiegen. Auf einer Seehöhe von rund 990 Meter rutschte er vermutlich aus, stürzte über eine 60 Meter hohe Felswand und anschließend noch etwa 40 Höhenmeter über steiles mit Gras bewachsenes Gelände ab.

Sein Rucksack blieb an einem quer liegenden Baum hängen. Der Bergsteiger wurde demnach noch über den Baumstamm geschleudert und kam anschließend im steilen Gelände zum Liegen. Dort wurde er später im Rahmen der groß angelegten Suchaktion am Sonntagnachmittag entdeckt.