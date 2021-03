69 illegale Spielautomaten in Salzburg beschlagnahmt

Bei Razzien in Salzburg wurden 69 illegale Glücksspielgeräte in vier illegalen Glücksspiellokalen beschlagnahmt. Gegen die Betreiber und Lokaleigentümer wurden Strafen von rund 500.000 Euro verhängt. Zuvor gingen bei der Polizei anonyme Anzeigen und der Hinweis eines Vermieters ein, wonach in Lokalen in der Stadt Salzburg illegales Glücksspiel betrieben werde, hieß es am Dienstag in einer Aussendung des Finanzministeriums, nachdem Medien bereits darüber berichtet hatten.

Bei den vier Einsätzen wurden innerhalb einer Woche illegale Glücksspielgeräte im Wert von rund 250.000 Euro sichergestellt. Die Beamten trafen auch Personen an, die an Glücksspielgeräten spielten und teils Getränke konsumierten. Die erste Razzia fand am 25. Februar statt. Es handelte sich um ein Lokal in der Salzburger Innenstadt. Laut Aussendung war es als Cafe getarnt, blickdicht beklebt und mit der Aufschrift "wegen Corona vorübergehend geschlossen" gekennzeichnet.