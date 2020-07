Trotz Corona-Krise heuer schon 660 Spielautomaten beschlagnahmt

Ausgangsbeschränkungen und die Angst vor einer Corona-Ansteckung konnten das illegale Glücksspiel im ersten Halbjahr 2020 nicht eindämmen: Die Beamten der Finanzpolizei führten bisher 278 Kontrollen durch und konnten 660 Automaten beschlagnahmen. Auffällig ist, dass in Ballungsräumen wie Wien und Linz besonders viel illegal gespielt wird.

Jeder zweite Automat wurde in der Bundeshauptstadt beschlagnahmt, wo nach den Razzien insgesamt 13 Millionen Euro an Geldstrafen beantragt wurden. Nach Wien sind Linz und Umgebung die Hochburgen der Glücksspielmafia. Dort wurden im Rahmen einer Schwerpunktaktion in der vergangenen Woche 28 Automaten entdeckt, von Jänner bis Juni waren es in Oberösterreich 123.