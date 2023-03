65-Jähriger wird in Brandenberg in Tirol vermisst

Ein 65-jähriger Österreicher wird seit Samstagnachmittag vermisst. Der Mann sei von seinem Wohnsitz in Brandenberg in Tirol abgängig, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Unglücksfall werde befürchtet. Noch am Samstagabend habe eine weitläufige Suchaktion im Gebiet von Brandenberg begonnen, zu Mitternacht sei diese jedoch ergebnislos unterbrochen worden.

Die Suche soll am Sonntag in der Früh fortgesetzt werden.