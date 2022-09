63-Jährige glaubte an große Liebe und verlor 60.000 Euro

Er versprach ihr die große Liebe und täuschte ewige Hingabe vor: Auf einer Partnervermittlungs-Seite im Internet kam ein unbekannter Betrüger mit einem gutgläubigen Opfer aus dem Salzburger Pinzgau in Kontakt. Die 63-jährige Frau schrieb bereits ab Mai 2021 Nachrichten mit ihm: Er gab sich als Soldat der britischen Armee aus, was sie besonders angezogen haben dürfte.

Bei einem Befreiungseinsatz in Syrien habe er 40 Kilogramm Gold von den dortigen Behörden bekommen, schwindelte der betrügerische "Liebhaber". Er müsse das nun sichern und transportieren. Die Pinzgauerin überwies erstmals 1.000 Euro, schöpfte aber offenbar Verdacht und erstattete Anzeige. Hingezogen fühlte sie sich trotzdem. Sie habe einen starken psychischen Druck verspürt, so die Frau. Über das Jahr verteilt ließ sie dem Unbekannten insgesamt 60.000 Euro in 21 Überweisungen zukommen. Die Ermittlungen laufen.