58-Jähriger bei Motorradunfall in Vorarlberg schwer verletzt

Ein 58-Jähriger ist am Samstag bei einem Motorradunfall in Bregenz schwer verletzt worden. Der Mann fuhr auf der Langenerstraße (L2) von Bregenz kommend in Richtung Langen, als er in einer engen Linkskurve die Kontrolle über das Motorrad verlor und stürzte. Der 58-Jährige wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Bregenz eingeliefert.

Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Zudem wurden mehrere Schneestangen und Straßenleiteinrichtungen sowie ein Lichtmast beschädigt.