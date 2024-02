56-Jährige auf Innkreisautobahn in Oberösterreich tödlich verunglückt

Eine 56-jährige Pkw-Lenkerin ist am späten Samstagabend bei einem Autounfall auf der Innkreisautobahn (A8) gestorben. Die in Deutschland lebende kroatische Staatsbürgerin kam gegen 22.45 Uhr im Gemeindegebiet von Suben in Fahrtrichtung Passau von der Fahrbahn ab und kollidierte vor den Kontrollkojen am Grenzübergang frontal mit einer Betonwand.