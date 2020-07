50-jährige Steirerin rettet ihren Rottweiler aus der Mur

Eine Frau, die ihren Rottweiler aus der Mur rettete, hat am Samstag in Bad Radkersburg (Bezirk Südoststeiermark) für Aufsehen gesorgt. Passanten schlugen Alarm, weil sie glaubten, die Frau würde in der starken Strömung ertrinken. Ein Polizist und ein Bundesheer-Soldat, die Grenzkontrollen durchführten, eilten der 50-Jährigen zu Hilfe, die bereits dabei war, mit dem Hund aus dem Wasser zu steigen.

Die Männer halfen der Hundehalterin die letzten Meter des Murdammes auf den Fußweg hinauf. Sie und ihr Therapiehund waren unverletzt geblieben. Die Frau sagte aus, ihr Hund sei einem Ball nachgesprungen, der ins Wasser gefallen war. Wegen der starken Strömung sei der Hund abgetrieben, sie sprang deshalb ins Wasser und half ihm.