5 Dinge, die Sie für die heurige Ballsaison wissen müssen

Fliege, Strass und Handkuss – mit Faschingsbeginn startet auch die Wiener Ballsaison wieder. Die traditionelle Eröffnung wird wie jedes Jahr am Graben mit Walzer- und Quadrilletänzen eingeläutet: am Sonntag, den 11. November um 11:11 Uhr.

Der Ballkalender startet heuer mit dem Rauchfangkehrerball am 16. November und endet mit dem Elmayer Kränzchen am 5. März 2019. Damit ist die diesjährige Saison länger als jene im Vorjahr, Das spielt sich in einem neuen Besucherrekord wider: 515.000 Tänzer werden für das kommende Balljahr erwartet.

Budget: Eine Nacht für 280 Euro