Ex-Profisportler von 160-Kilo-Hantel erdrückt

Ferdinand D. war 1996 Staatsmeister im Kraftdreikampf, hat mit Andreas Goldberger Skispringen trainiert, zwei Mal den Iron Man gemacht und in einer Band Klavier und Gitarre gespielt, erzählt er. Zuletzt war der gelernte Schlosser im Ventilatorenbau tätig.

In seiner Freizeit trainierte der 41-Jährige in einer Kraftkammer, die er sich in einem Bauernhaus im nahe gelegenen Mettmach eingerichtet hatte.

Meist mit Freunden, am vergangenen Donnerstag aber alleine, sagt seine Gattin Monika im KURIER-Gespräch: „Normalerweise ist immer ein Zweiter dabei. An dem Tag ist er aber spontan nach der Arbeit hingefahren.“ Beim Bankdrücken dürfte ihm die 160 Kilo schwere Hantel aus der Hand gerutscht sein und fiel ihm auf den Hals. Seine Frau vermutet, dass er einen Kreislaufkollaps hatte, weil es an dem Tag schwül und heiß gewesen sei.

Auch seine Sportlerkollegen suchen fieberhaft nach einer Erklärung für das Unglück. D. soll beim Training oft ein spezielles Shirt getragen haben, das eng anliegt wie ein Korsett und die Leistung steigert, erklärt ein Freund: „Der Nachteil ist, dass man damit in der Bewegung eingeschränkt ist. Vielleicht ist ihm das zum Verhängnis geworden.“