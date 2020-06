Glück für Gewichtheber Steiner

So muss Testosteron riechen: Als die neun Superschwergewichte nebeneinander auf der Bühne standen und vorgestellt wurden, war klar, dass die Kür zum stärksten Mann der Welt in der ExCel-Halle zum Ländermatch zwischen der Islamischen Republik Iran und Deutschland werden würde. Beide Fan-Gruppen, ausgerüstet mit Fahnen, waren in etwa gleich groß.

Die heißen Eisen: Auf der einen Seite Doppel-Weltmeister Behdad Salimikordasiabi (168,19 kg) und Sajjad Anoushiravani Hamlabad (152,46 kg). Auf der anderen Matthias Steiner (149,98 kg), der fast 30-Jährige aus Obersulz, den österreichische Funktionäre als zu schwach befunden haben. 2008 wurde er Olympiasieger. Für Deutschland. Wir erinnern uns daran, dass er bei der Siegerehrung ein Foto von seiner verstorbenen Frau mit hatte. Ein Publikumsliebling war geboren.

Begleitet von einem Urschrei, riss Steiner 192 Kilo im ersten Versuch. Trotzig knallte er die Hantel zu Boden.