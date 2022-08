409.000 Euro und mehr Lebensraum für Wiesenvögel in Tirol

Frei wie ein Vogel: In der Luft trifft das zwar zu, dennoch brauchen auch Vögel Plätze, um zu landen, sich zu erholen, zu fressen und zu brüten. Und genau dieser Lebensraum am Boden wurde in den vergangenen Jahren aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung immer weniger. Und daher gibt es auch immer weniger Vögel, wie etwa Braunkehlchen, weshalb das Land Tirol nun mit einem Maßnahmenbündel den Bestand der verschiedenen Wiesenbrüter wieder erhöhen will. Insgesamt sollen 409.000 Euro investiert werden, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) am Sonntag in einer Aussendung.