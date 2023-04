40-Jähriger in Tirol von Lawine mitgerissen

Das Land Tirol hatte am Freitag Skitourengeher vor einer ansteigenden Lawinengefahr gewarnt. Am Samstag herrschte Lawinenwarnstufe 3 auf der fünfteiligen Skala. Grund dafür ist der Temperaturanstieg und eine damit verbundene Durchfeuchtung der Schneedecke - auch unter 2.700 Metern Seehöhe. Bereits in der Früh sind laut Lawinenexperten die Bedingungen ungünstig.