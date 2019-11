380 KV: Wie der Landtag Untreue von Mandataren abwenden will

Seit Jahren kämpfen die Gegner der Salzburger 380-KV-Leitung darum, dass sich die Bundespolitik mit dem Thema beschäftigt. Nun haben sie es geschafft, allerdings nicht in der Frage der Leitung sondern in einer Frage für juristische Feinspitze. Der Salzburger Landtag fordert die Bundesregierung auf, den Untreue-Paragraf im Strafgesetzbuch zu reformieren.

Hintergrund ist eine Debatte um Entschädigungszahlungen des Netzbetreibers Austrian Power Grid (APG) an betroffene Kommunen. Mehrere Gemeinden wollten die Zahlung per Gemeinderatsbeschluss ablehnen. Ein von Landeshauptmann und Gemeindereferent Wilfried Haslauer ( ÖVP) in Auftrag gegebenes Gutachten sah für Gemeindevertreter aber ein sehr hohes Risiko, sich der Untreue strafbar zu machen, wenn sie diese Zahlung ablehnen.