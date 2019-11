380 KV: Koppls Gemeinderat will geschlossen zurücktreten

APG bietet Gemeinden Geld

„Wenn bei Beschlüssen ohnehin keine Wahl besteht und man gegen das eigene freie Mandat und die Interessen der Bevölkerung abstimmen muss, widerspricht das unserem Demokratieverständnis“, heißt es in der von Bürgermeister Rupert Reischl ( ÖVP) und den Fraktionschefs von ÖVP, Grünen, SPÖ und FPÖ unterzeichneten Stellungnahme. Man erwäge nun einen „geschlossenen Rücktritt aus Protest gegen diesen Zwang und somit gegen die Übermacht der rein wirtschaftlichen Interessen“, heißt es weiter.

Wie kam es so weit? Die APG bot den von der Leitung betroffenen Gemeinden freiwillige Ausgleichszahlungen und Dienstbarkeitseinräumungen in der Höhe von mehreren hunderttausend Euro pro Gemeinde an. Konkret gibt es pro Leitungskilometer auf Gemeindegebiet 71.000 Euro sowie einen Pauschalbetrag in der Höhe von 83.760 Euro für die Beeinträchtigung der Landschaft.