Salzburger Leitungsgegner fordern Baustopp für 380-kV-Leitung

Der Zeitpunkt für die Kundgebung war wohl nicht zufällig gewählt. Zwei Wochen vor der Nationalratswahl demonstrierten am Sonntag 750 Betroffene am Nockstein gegen den Bau der 380-kV-Leitung in Salzburg. Die Veranstalter, federführend die ÖVP-geführten Gemeinden Eugendorf und Koppl, wollen ihre Anliegen zum bundespolitischen Thema machen.

„Dieses Projekt ist zu stoppen, bis wenigstens das Höchstgericht darüber entschieden hat und es tatsächlich rechtskräftig ist“, sagte Rupert Reischl, Bürgermeister von Koppl, bei der Kundgebung. In weiterer Folge wollen die Aktivisten eine Erdverkabelung der Leitung in landschaftlich besonders sensiblen Bereichen wie dem Nockstein erreichen.

Leitungsbetreiber Austrian Power Grid (APG) will nach dem rechtskräftigen Abschluss der Umweltverträglichkeitsprüfung noch im Herbst auf Teilen der 128 Kilometer langen Strecke mit dem Bau beginnen. Gegen diese Entscheidung läuft vor dem Verwaltungsgerichtshof (VwGH) noch eine Berufung der Leitungsgegner.