„35.000 Autos im Stau sind auch nicht umweltverträglich“

Es gehe darum, den Menschen in der Marchfeld-Region zu helfen. Deswegen sollte Gewessler auch in das Weinviertel kommen, um sich die Situation vor Ort anzusehen. „Für uns steht die Entlastung der Menschen an oberster Stelle und wir haben erst vor wenigen Tagen auch mit unserem Bundeskanzler Sebastian Kurz beim Niederösterreich-Tag darüber gesprochen, wo er ein klares Bekenntnis abgegeben hat, dass bestehende Straßenprojekte auch realisiert werden sollen“, sagt Ebner.

Dass der Konflikt rund um den Straßenbau gar zu einem Bruch in der türkis-grünen Koalition auf Bundesebene führen könnte, glaubt Ebner dennoch nicht. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die Miteinander-Politik in Niederösterreich. Und: „Gut tun würde jetzt, wenn auch auf Bundesebene dieses Miteinander gelebt werden würde.“

Mehr Gesprächsbereitschaft der Ministerin wünscht sich Ebner nicht nur bei den Straßen, sondern auch beim 1-2-3-Klimaticket für den Öffentlichen Verkehr.