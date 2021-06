31-Jähriger soll in Tiroler Mehrparteienhaus Feuer gelegt haben

Ein 31-jähriger Türke soll in der Nacht auf Samstag in Kramsach in Tirol (Bezirk Kufstein) mehrere Gegenstände in einem Mehrparteienhaus in Brand gesetzt haben. Zuvor hatte ihm seine Ex-Freundin trotz dauerhaften Klopfens ihre Wohnungstür nicht öffnen wollen, berichtete die Exekutive.

Die herbeigerufenen Polizisten konnten die rund einen Meter hohen Flammen mit einem Feuerlöscher löschen. Der mutmaßliche Brandstifter wurde an Ort und Stelle jedoch nicht mehr angetroffen.