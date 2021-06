31-Jähriger bei Paragleitabsturz in Tirol schwer verletzt

Ein 31-jähriger Österreicher hat sich bei einem Paragleitunfall in Oberndorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Samstag berichtete, war der Mann im Bereich des Klärwerks in Turbulenzen geraten. Bei der anschließenden Notlandung musst er einer Stromleitung ausweichen und stürzte auf ein Feld ab.

Der 31-Jährige wurde von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.