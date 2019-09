30 Millionen Euro für Klimafonds statt Plabutsch-Gondelbahn

Eine Gondelbahn auf den Grazer Plabutsch wird es vorerst nicht geben. Wie Bürgermeister Siegfried Nagl ( ÖVP) am Mittwoch bekannt gab, wird das Projekt der schwarz-blauen Grazer Stadtregierung nicht in dieser Legislaturperiode bis 2022 umgesetzt werden. Stattdessen wolle man 30 Millionen Euro in einen Klimaschutzfonds fließen lassen.

Das Vorhaben einer Gondelbahn auf den 754 Meter hohen Berg im Grazer Westen hatte die Parteien im Stadtparlament und in der Regierung entzweit: Die eine Seite - Grüne, KPÖ, SPÖ, Neos - war gegen das Projekt, die damit verbundenen Baumfällungen und die kolportierten Kosten von bis zu 40 Millionen Euro.