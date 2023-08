30-Jähriger soll in Vorarlberg 13-Jährige missbraucht haben

Ein 30-Jähriger soll am Montagabend im Bezirk Bludenz einen sexuellen Übergriff auf ein 13-jähriges Mädchen verübt haben. Der Verdächtige wurde noch am Abend im Rahmen einer Sofortfahndung festgenommen, informierte die Polizei. Er wurde am Dienstag von Beamten des Landeskriminalamts einvernommen. Genauere Angaben dazu, was sich wo zugetragen hat, wurden aus Gründen des Opferschutzes nicht gemacht.