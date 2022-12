30-Jährige ging in Graz mit einem Messer auf Ex-Mann los

Eine 30-Jährige hat in der Nacht auf Mittwoch in Graz ihren Ex-Mann mit einem Messer verletzt und auch den 13-jährigen Sohn der neuen Lebensgefährtin des 33-Jährigen bedroht. Die Frau hatte zuvor von ihrem Ex Geld gefordert, hieß es in einer Aussendung der steirischen Polizei. Mehrere Polizeistreifen und die schnelle Interventionsgruppe eilten zur Wohnung im Bezirk Gries und nahmen die Verdächtige fest. Gegen sie wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt.

Mit Küchenmesser bedroht

Die in Graz lebende Rumänin war gegen Mitternacht zur Wohnung ihres Ex-Mannes gekommen, schrie und läutete mehrfach, bis ihr der 33-Jährige die Tür öffnete. Die 30-Jährige ging hinein und verwüstete die Wohnung, ehe sie diese wieder verließ, so die Landespolizeidirektion Steiermark. Wenig später kam sie zurück und abermals öffnete ihr der Mann die Tür. Es kam zu einer hitzigen Diskussion, bis die Rumänin zu einem Küchenmesser mit 25 Zentimeter Klingenlänge griff.

Der Ex-Mann, seine Lebensgefährtin und ihr Sohn zogen sich in ein Zimmer zurück, aber die 30-Jährige folgte ihnen mit dem Messer. Sie bedrohte den Buben und ihren Ex und forderte Geld. Als sich der 33-Jährige weigerte, ihr eines zu geben, stieß sie mehrmals mit dem Messer in seine Richtung und traf ihn dabei an der Hand.

Verdächtige festgenommen

Während die Angreiferin das Zimmer verließ, das Messer reinigte und versteckte, versorgte der 13-Jährige die stark blutende Verletzung des 33-Jährigen. Die Beamten nahmen die Verdächtige kurz danach fest und brachten sie ins Polizeianhaltezentrum Graz.