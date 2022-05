27-jähriger Pole in Salzburg-Land durch Messerstiche schwer verletzt

In Mattsee (Flachgau) ist am Montag Abend, kurz vor 22.00 Uhr ein 27-jähriger Pole durch zwei Messerstiche in den Bauch und in das Gesicht verletzt worden. Der Mann wurde operiert, laut Polizei besteht jedoch keine akute Lebensgefahr. Das Opfer konnte mit Hilfe eines Dolmetschers bereits einvernommen werden. Die Polizei hat noch am Tatort einen 50-jährigen Verdächtigen festgenommen und ein Messer sichergestellt.

Die Hintergründe für die Tat seien derzeit noch unklar, sagte eine Sprecherin der Polizei zur APA. Der mutmaßliche Täter soll im Laufe des frühen Dienstagabend ebenfalls mit einem Dolmetscher einvernommen werden. Dem Vorfall vorausgegangen ist offenbar eine Geburtstagsfeier im Privatbereich. Dabei soll reichlich Alkohol konsumiert worden sein.