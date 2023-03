24-Stunden-Betreuung: Sozialorganisationen fordern mehr Geld

Die Sozialorganisationen Caritas, Hilfswerk und Malteser Care haben in einer Pressekonferenz am Mittwoch mehr Geld f├╝r die 24-Stunden-Betreuung verlangt. Die angek├╝ndigte Erh├Âhung der Unterst├╝tzung um 90 Euro auf k├╝nftig 640 Euro - die erste seit 2007 - sei nur ein Tropfen auf den hei├čen Stein. Zum Ausgleich des Inflationsverlusts w├Ąren zumindest 800 Euro und danach eine j├Ąhrliche Valorisierung notwendig, so die Forderung. Regeln solle man dies im Zuge des Finanzausgleichs.

Die Einkommensgrenze f├╝r den Zugang wiederum solle von 2.500 auf 3.500 Euro steigen. Notwendig w├Ąre aus Sicht der Organisationen zudem die Abrechenbarkeit bzw. Finanzierung von bis zu drei Qualit├Ątsvisiten durch diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen pro betreuter Person im Quartal. Au├čerdem sollte es als "Fairnessbonus" eine Zusatzf├Ârderung geben, wenn die F├Ârdernehmer den Betreuerinnen und Betreuern mehr bezahlen.