Caritas, Diakonie und Volkshilfe fordern nachhaltiges Antiteuerungspaket

Einen dramatischen Appell, den Auswirkungen der Teuerung auf besonders armutsgef├Ąhrdete Menschen und Familien entgegenzuwirken, haben am Montag Caritas, Diakonie und Volkshilfe an die Bundesregierung gerichtet. Die Teuerung mache keine Ferien, wurde bei einer gemeinsamen Pressekonferenz betont. Alle drei Hilfsorganisationen berichteten von einem immensen Anstieg Hilfesuchender.

Miniwarenkorb um 15,4 Prozent teurer

Grund daf├╝r ist die st├Ąrkste Inflation seit 40 Jahren, betonte Caritas-Generalsekret├Ąrin Anna Parr: "Und wir gehen davon aus, dass sie sich dramatisch erh├Âhen wird." Die Preissteigerung treffe vor allem arme Menschen mit "voller Wucht" verwies Parr auf den sogenannten Miniwarenkorb, der sich sogar um 15,4 Prozent verteuert habe. Viele m├╝ssten mittlerweile genau rechnen, ob sich am Ende des Monats noch ein Kilo Brot ausgeht. Bei der Caritas fragen derzeit viele Menschen zum ersten Mal um Hilfe, so Parr: "Nicht nur Armutsgef├Ąhrdete, auch viele Menschen im unteren Einkommensdrittel kommen nicht mehr ├╝ber die Runden." Vor allem Alleinerziehende und Mehr-Kind-Familie seien besonders betroffen. "Wir kommen langsam an unsere Grenzen", so Parr. Etwa habe man bei den Lebensmittelausgaben in Wien einen vorl├Ąufigen Aufnahmestopp verh├Ąngen und auf kleinere Lebensmittelpakete umstellen m├╝ssen. Der Bedarf ├╝bersteige das Angebot bei Weitem.