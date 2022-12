24-Jähriger Tankstellenräuber in Graz überführt

Der Überfall auf eine Tankstelle im März in Graz ist so gut wie geklärt: Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei einen 24-jährigen Verdächtigen ausgeforscht. Der Grazer wurde in seiner Wohnung festgenommen und verweigerte dabei jegliche Aussage. Die Ermittler fanden aber die Tatkleidung und die mutmaßliche Tatwaffe bei der Hausdurchsuchung. Der Mann wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht, hieß es am Freitag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Der Täter war am 12. März in die Tankstelle im Bezirk Geidorf gekommen und hatte den 25-jährigen Pächter mit einer Pistole bedroht. Er forderte Geld und flüchtete dann mit seiner Beute.