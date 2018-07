21 Minuten in brennender Gefängniszelle: Insassen klagen

Am 16. Oktober 2016 brach in einer Zelle in der Justizanstalt Wien-Josefstadt ein Feuer aus. Einer der vier Insassen, ein 32-jähriger Algerier, hatte eine Matratze in Brand gesetzt. Die anderen Männer mussten zusehen, wie Flammen und giftiger Rauch den Raum erfüllten. Die Betriebsfeuerwehr konnte den Brand in letzter Minute löschen. Die vier Insassen überlebten mit schweren Verbrennungen. Insgesamt wurden einschließlich Justizwachebeamte 14 Personen verletzt.

Der Brand forderte keine Todesopfer. Doch eineinhalb Jahre später werden Details bekannt, die den Vorfall in ein schiefes Licht rücken. Die Wiener Wochenzeitung Falter hat am Dienstag bisher nicht bekannte Überwachungsvideos veröffentlicht, die den Einsatz dokumentieren.