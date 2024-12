2025 kommt erste Matura mit neuer "Abschließender Arbeit"

Wer 2025 an einer AHS maturiert, kann erstmals statt einer Vorwissenschaftlichen Arbeit (VWA) auch das Ergebnis eines forschenden, gestalterischen oder künstlerischen Prozesses als "Abschließende Arbeit" abgeben. Weil das neue Modell so kurzfristig kam, haben sich im ersten Jahr gerade einmal 400 Jugendliche dafür entschieden. Ab Herbst sollen außerdem neue Schutzmaßnahmen Junglehrer vor dem Ausbrennen schützen .

Neue Sonderschullehrpläne

Änderungen gibt es auch in anderen Schularten: An den Berufsbildenden mittleren Schulen (BMS) werden die bisherigen Abschlussarbeiten für jährlich 10.000 bis 15.000 Jugendliche komplett abgeschafft, stattdessen soll es neue Reflexionsinstrumente im Fachunterricht geben.

An den Sonderschulen soll es ab Herbst modernere Lehrpläne geben, die aktuell gültigen stammen in ihren Grundlagen noch aus den 1960ern. Konkret sollen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung dieselben Stundentafeln gelten wie an Volks- und Mittelschule, wobei Schwierigkeitsniveau und didaktische Grundsätze an ihren jeweiligen Bedarf angepasst werden können.

Die bisher unterschiedlichen Stundentafeln für die zuletzt knapp 30.000 Kinder mit Sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) waren für die Schulen eine pädagogische und organisatorische Herausforderung.