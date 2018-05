20 Risse im Pongau: Bauern wollen Wolf-Schutz aufweichen

Georg Höllbacher, Leiter der Nationalen Beratungsstelle Herdenschutz, würde eine Bejagung der Raubtiere zwar grundsätzlich befürworten. „Bis das kommt, gibt es aber keine Schafbauern mehr.“ Er fordert daher von der Politik Unterstützung ein, Strukturen für den Herdenschutz zu schaffen. Pilotprojekte in Osttirol mit Herdenschutzhunden und im Salzburger Lungau mit Zäunen wurden eingestellt. Gespräche über die Wiederaufnahme waren bisher erfolglos. Das Landwirtschaftsministerium will demnächst Vorschläge liefern. „Wir arbeiten an Konzepten, wie man das ordentlich lösen kann“, sagt Daniel Kosak, Sprecher von Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP).

In Salzburg soll unabhängig davon demnächst ein „Gesamtprojekt“ für den Herdenschutz gestartet werden. Das Land will dafür mehr als 50.000 Euro bereitstellen. Die Mittel sollen aus der Naturschutzabteilung kommen. „Wir sind bemüht, den Bauern möglichst rasch zu helfen“, heißt es aus dem Büro der zuständigen LH-Stv. Astrid Rössler (Grüne). Vorerst sollen mobile Elektrozäune Nutztierherden in betroffenen Gebieten vor Wölfen schützen.