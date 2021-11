20-Jähriger überschlug sich in Vorarlberg mit Pkw

Ein 20-jähriger Autofahrer hat sich Samstagfrüh in Hittisau (Bregenzerwald) mit seinem Fahrzeug überschlagen. Er musste von der Feuerwehr aus dem total beschädigten Pkw geborgen werden und wurde verletzt ins Krankenhaus nach Dornbirn gebracht, so die Polizei. In Feldkirch kam ein 26-Jähriger von der Straße ab und prallte gegen eine Laterne sowie drei Bäume. Im Gegensatz zum 20-Jährigen war der Mann in Feldkirch alkoholisiert und nicht im Besitz einer Lenkberechtigung.

Der 20-Jährige war gegen 2.10 Uhr auf der Hittisauer Straße (L205) unterwegs, als er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor. Er überfuhr den Straßenrand, touchierte die Böschung und geriet ins Schleudern. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam nach etwa 65 Metern zum Stillstand.

Der Unfall des 26-Jährigen ereignete sich gegen 3.40 Uhr. Ebenfalls aus unbekanntem Grund kam er von der Straße ab und stieß gegen eine Laterne sowie drei Bäume. Das Fahrzeug wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, wo es einen entgegenkommenden Pkw touchierte. Laut Polizei erwarten den Mann mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit.